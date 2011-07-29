Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с котлетой из говяжьего фарша с фермерского рынка на пятом этаже Tsvetnoy Central Market.