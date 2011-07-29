Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с котлетой из говяжьего фарша с фермерского рынка на пятом этаже Tsvetnoy Central Market.
Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с котлетой из говяжьего фарша с фермерского рынка на пятом этаже Tsvetnoy Central Market.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.