Планы на выходные: 9−11 августа Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.