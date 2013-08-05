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Планы на выходные: 9−11 августа
Планы на выходные: 9−11 августа Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.
Планы на выходные: 9−11 августа

Планы на выходные: 9−11 августа
Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.

События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике

События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.