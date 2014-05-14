30 октября, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино

Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами

В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино
Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами

Чем заняться на День города в Москве

По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий

Чем заняться на День города в Москве
По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий

В Москве пройдёт международный фестиваль документального кино «Докер»

Всего на фестивале заявлено более 1 700 работ из 97 стран мира

В Москве пройдёт международный фестиваль документального кино «Докер»
Всего на фестивале заявлено более 1 700 работ из 97 стран мира

Beat Film Festival выпустил сувениры со своей символикой

Желающие поддержать проект могут купить холщовую сумку, блокнот, футболку, свитшот и другие вещи с символикой фестиваля

Beat Film Festival выпустил сувениры со своей символикой
Желающие поддержать проект могут купить холщовую сумку, блокнот, футболку, свитшот и другие вещи с символикой фестиваля