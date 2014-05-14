В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино
Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами
В музее «Гараж» пройдет фестиваль документального британского кино Фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами
Чем заняться на День города в Москве
По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий
Чем заняться на День города в Москве По словам мэра столицы, в День города пройдёт свыше тысячи праздничных мероприятий
В Москве пройдёт международный фестиваль документального кино «Докер»
Всего на фестивале заявлено более 1 700 работ из 97 стран мира
В Москве пройдёт международный фестиваль документального кино «Докер» Всего на фестивале заявлено более 1 700 работ из 97 стран мира
Beat Film Festival выпустил сувениры со своей символикой
Желающие поддержать проект могут купить холщовую сумку, блокнот, футболку, свитшот и другие вещи с символикой фестиваля