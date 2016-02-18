вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Истории
Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету
13
Истории
Зачем люди покупают бесполезные мелочи
Сократив расходы, горожане продолжают баловать себя небольшими покупками — мы узнали, что заставляет их так поступать и насколько это вредит бюджету
Подпишитесь на рассылку
Подписаться