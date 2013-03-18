Маттиас Кронер (Fidor): Интернет-банк не нуждается в менеджерах, офисах и других пережитках прошлого Маттиас Кронер, основатель немецкого банка Fidor, работающего только через интернет, рассказал H&F о клиентах, зависимости ставки от лайков и других хитростях, а также об экспансии в Россию.