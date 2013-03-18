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Fidor Bank позволит россиянам хранить свои сбережения в биткойнах
В прошлом месяце он стал первым финансовым институтом, предлагающим проведение операций с биткойнами и другими криптовалютами, несмотря на свою подконтрольность государственным регуляторам
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Fidor Bank позволит россиянам хранить свои сбережения в биткойнах В прошлом месяце он стал первым финансовым институтом, предлагающим проведение операций с биткойнами и другими криптовалютами, несмотря на свою подконтрольность государственным регуляторам
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Интернет-банк Fidor откроется в России в сотрудничестве с «Лайфом.Средой»
В этом ему поможет венчурный фонд «Лайф.Среда», который предоставит в распоряжение оборотный капитал совместного предприятия, а также доступ к бэк-офису Пробизнесбанка
Новости
Интернет-банк Fidor откроется в России в сотрудничестве с «Лайфом.Средой» В этом ему поможет венчурный фонд «Лайф.Среда», который предоставит в распоряжение оборотный капитал совместного предприятия, а также доступ к бэк-офису Пробизнесбанка
Эксперимент
Маттиас Кронер (Fidor): Интернет-банк не нуждается в менеджерах, офисах и других пережитках прошлогоМаттиас Кронер, основатель немецкого банка Fidor, работающего только через интернет, рассказал H&F о клиентах, зависимости ставки от лайков и других хитростях, а также об экспансии в Россию.
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