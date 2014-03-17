Новости
Онлайн-лекции по классической музыке Проект делают вместе с Московской филармонией
Новости
Концертный зал в «Зарядье» достроят к весне 2018 года Об этом сообщает агентство ТАСС
Новости
Московская филармония 1 октября запускает серию ночных концертов
Программу концертов определят сами слушатели
Новости
Московская филармония 1 октября запускает серию ночных концертов Программу концертов определят сами слушатели
Новости
Московская филармония выпустила мобильное приложение для iOS
С помощью сервиса можно купить билеты или посмотреть онлайн-трансляции концертов
Новости
Московская филармония выпустила мобильное приложение для iOS С помощью сервиса можно купить билеты или посмотреть онлайн-трансляции концертов
Город
В Москве пройдёт «Ночь музыки»
В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов
Город
В Москве пройдёт «Ночь музыки» В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов
Weekend
В Москве открывается первая частная филармония
Музыкальное агентство FBITS запускает новый концертный зал в российской столице
Weekend