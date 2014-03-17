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Новости

Онлайн-лекции по классической музыке

Проект делают вместе с Московской филармонией

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Новости

Онлайн-лекции по классической музыке Проект делают вместе с Московской филармонией

Новости

Концертный зал в «Зарядье» достроят к весне 2018 года

Об этом сообщает агентство ТАСС

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Новости

Концертный зал в «Зарядье» достроят к весне 2018 года Об этом сообщает агентство ТАСС

Новости

Московская филармония 1 октября запускает серию ночных концертов

Программу концертов определят сами слушатели

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Новости

Московская филармония 1 октября запускает серию ночных концертов Программу концертов определят сами слушатели

Новости

Московская филармония выпустила мобильное приложение для iOS

С помощью сервиса можно купить билеты или посмотреть онлайн-трансляции концертов

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Новости

Московская филармония выпустила мобильное приложение для iOS С помощью сервиса можно купить билеты или посмотреть онлайн-трансляции концертов

Город

В Москве пройдёт «Ночь музыки»

В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов

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Город

В Москве пройдёт «Ночь музыки» В этот день на 250 площадках Москвы прозвучат произведения известных композиторов

Weekend

В Москве открывается первая частная филармония

Музыкальное агентство FBITS запускает новый концертный зал в российской столице

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Weekend

В Москве открывается первая частная филармония Музыкальное агентство FBITS запускает новый концертный зал в российской столице