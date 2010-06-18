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«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна

«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)

Новый проект получит название «Афиша Nightly»

«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)
Новый проект получит название «Афиша Nightly»

Тема недели: Платная парковка в Москве
Тема недели: Платная парковка в Москве Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
Тема недели: Платная парковка в Москве

Тема недели: Платная парковка в Москве
Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф

Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Филипп Миронов о новых Патриках
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках

Филипп Миронов о новых Патриках
Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.

Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints Филипп Миронов рассмотрел кожаную куртку британского бренда AllSaints на третьем этаже универмага Tsvetnoy Central Market

Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints
Филипп Миронов рассмотрел кожаную куртку британского бренда AllSaints на третьем этаже универмага Tsvetnoy Central Market

Детская мода: Филипп Миронов-младший дает комментарии линии jnby by JNBY в «Цветном» Филипп Миронов и Филипп Филиппович Миронов о выборе одежды и детском празднике в Tsvetnoy Central Market.

Детская мода: Филипп Миронов-младший дает комментарии линии jnby by JNBY в «Цветном»
Филипп Миронов и Филипп Филиппович Миронов о выборе одежды и детском празднике в Tsvetnoy Central Market.

Фермерский рынок: Ужин на четверых за 1200 рублей Филипп Миронов посетил фермерский рынок на пятом этаже универмага Tsvetnoy Central Market.

Фермерский рынок: Ужин на четверых за 1200 рублей
Филипп Миронов посетил фермерский рынок на пятом этаже универмага Tsvetnoy Central Market.

Новое место: Бар «Клава»
Новое место: Бар «Клава» На Патриарших прудах открывается бар «Клава»
Новое место: Бар «Клава»

Новое место: Бар «Клава»
На Патриарших прудах открывается бар «Клава»

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.