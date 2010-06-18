«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)
Новый проект получит название «Афиша Nightly»
«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено) Новый проект получит название «Афиша Nightly»
Тема недели: Платная парковка в Москве Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
Тема недели: Платная парковка в Москве Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints Филипп Миронов рассмотрел кожаную куртку британского бренда AllSaints на третьем этаже универмага Tsvetnoy Central Market
Анатомия куртки: Как сделана кожаная куртка AllSaints Филипп Миронов рассмотрел кожаную куртку британского бренда AllSaints на третьем этаже универмага Tsvetnoy Central Market
Детская мода: Филипп Миронов-младший дает комментарии линии jnby by JNBY в «Цветном» Филипп Миронов и Филипп Филиппович Миронов о выборе одежды и детском празднике в Tsvetnoy Central Market.
Детская мода: Филипп Миронов-младший дает комментарии линии jnby by JNBY в «Цветном» Филипп Миронов и Филипп Филиппович Миронов о выборе одежды и детском празднике в Tsvetnoy Central Market.
Фермерский рынок: Ужин на четверых за 1200 рублей Филипп Миронов посетил фермерский рынок на пятом этаже универмага Tsvetnoy Central Market.