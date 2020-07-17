Что смотреть на первом фестивале архивного кино? От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова
Что смотреть на первом фестивале архивного кино? От Висконти и Брессона до Нуцы Гогоберидзе и Шпаликова
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников» Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли
«Вечные»: Необязательный пшик во вселенной Marvel режиссера «Земли кочевников» Не спасают даже Сальма Хайек и Анджелина Джоли
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»
Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова Большой разговор с режиссером фильма «Разжимая кулаки»
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
«Безумное кино для взрослых»: Учительница в центре скандала об утечке домашнего порно Главный призер Берлинале-2021
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью Робкое, но радикальное переосмысление средневековой легенды от Дэвида Лоури
«Легенда о Зеленом Рыцаре»: Племянник короля Артура борется с увядающей маскулинностью Робкое, но радикальное переосмысление средневековой легенды от Дэвида Лоури
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон
Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт А также удмуртский электрофолк и якутский хоррор
Возвращение Kings of Convenience, фильм про учителя-амфибию и книга про ремонт А также удмуртский электрофолк и якутский хоррор
«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии Или как Pixar обращается к неамериканскому контексту
«Лука»: Солнечная итальянская сказка об оборотнях и ксенофобии Или как Pixar обращается к неамериканскому контексту
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»
В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино» В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
«Гараж» объявил программу своего летнего кинотеатра
Кинотеатр в парке Горького готов принимать гостей с 1 августа
«Гараж» объявил программу своего летнего кинотеатра Кинотеатр в парке Горького готов принимать гостей с 1 августа
«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа
Билеты уже в продаже