Новости
Верхняя одежда Finn Flare из переработанных пластиковых бутылок
Также компания постепенно отказывается от меха
Новости
Верхняя одежда Finn Flare из переработанных пластиковых бутылок Также компания постепенно отказывается от меха
Новости
Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России
Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Новости
Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Новости
Finn Flare запускает производство в России
Компания стала первым одежным брендом, локализовавшим производство на российском рынке
Новости