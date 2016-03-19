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Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Финансы
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по АзииКак выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
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Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Финансы

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках

Ситуация

Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота

По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике

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Ситуация

Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике

Ситуация

МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй

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Ситуация

МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй

Ситуация

Основной версией крушения Boeing в Ростове стала ошибка пилотов

Это показали результаты расшифровки чёрных ящиков

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Ситуация

Основной версией крушения Boeing в Ростове стала ошибка пилотов Это показали результаты расшифровки чёрных ящиков

Ситуация

В России начали проверку всех лоукостеров

Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону

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Ситуация

В России начали проверку всех лоукостеров Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону

Ситуация

Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Предполагается, что пилоты не смогли справиться с замёрзшим рулём высоты

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Ситуация

Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону Предполагается, что пилоты не смогли справиться с замёрзшим рулём высоты

Ситуация

При крушении самолёта в Ростове-на-Дону погибли 62 человека (обновлено)

Пассажирский лайнер выполнял рейс Дубай — Ростов-на-Дону

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Ситуация

При крушении самолёта в Ростове-на-Дону погибли 62 человека (обновлено) Пассажирский лайнер выполнял рейс Дубай — Ростов-на-Дону