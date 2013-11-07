Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву Сейчас центр базируется в Берлине
FoodPanda выкупила Delivery Club у AddVenture
Предполагаемая сумма сделки составила около $50 млн
FoodPanda выкупила Delivery Club у AddVenture Предполагаемая сумма сделки составила около $50 млн
Сервис доставки еды Foodpanda привлёк ещё $20 млн
На эти средства он планирует охватить ещё 6 стран
Сервис доставки еды Foodpanda привлёк ещё $20 млн На эти средства он планирует охватить ещё 6 стран
Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.
Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.
Сервис доставки еды Foodpanda привлёк $20 млн
В списке инвесторов — венчурные фонды Investment AB Kinnevik и Phenomen Ventures
Сервис доставки еды Foodpanda привлёк $20 млн В списке инвесторов — венчурные фонды Investment AB Kinnevik и Phenomen Ventures
Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.