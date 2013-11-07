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Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву

Сейчас центр базируется в Берлине

Владелец Delivery Club перенесёт центр разработок в Москву
Сейчас центр базируется в Берлине

FoodPanda выкупила Delivery Club у AddVenture

Предполагаемая сумма сделки составила около $50 млн

FoodPanda выкупила Delivery Club у AddVenture
Предполагаемая сумма сделки составила около $50 млн

Сервис доставки еды Foodpanda привлёк ещё $20 млн

На эти средства он планирует охватить ещё 6 стран

Сервис доставки еды Foodpanda привлёк ещё $20 млн
На эти средства он планирует охватить ещё 6 стран

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным

Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Сервис доставки еды Foodpanda привлёк $20 млн

В списке инвесторов — венчурные фонды Investment AB Kinnevik и Phenomen Ventures

Сервис доставки еды Foodpanda привлёк $20 млн
В списке инвесторов — венчурные фонды Investment AB Kinnevik и Phenomen Ventures

Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda
Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.
Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda

Планетарный масштаб: 6 советов о покорении мира от Foodpanda
Сооснователь сервиса доставки еды, работающего в 27 странах мира, Ральф Вензел — о том, как проводить международную экспансию.

Сервис доставки еды Foodpanda выходит в Россию

Компания заявила о мировой экспансии

Сервис доставки еды Foodpanda выходит в Россию
Компания заявила о мировой экспансии