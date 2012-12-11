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М.Город
Форма московского таксиста: Версия Дмитрия ЛогиноваИзвестный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.
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М.Город

Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.