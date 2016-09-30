«Форма Лаб» представит спектакль об СММ-щике в бегах
Ростовские гаджеты, ФСБ и звезда кибер-шансона Филипп Колбасоф
«Форма Лаб» представит спектакль об СММ-щике в бегах Ростовские гаджеты, ФСБ и звезда кибер-шансона Филипп Колбасоф
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
Фестиваль «Форма» отказал в участии Илье Трушевскому из-за обвинений в изнасиловании
Художник провел пять лет в тюрьме по аналогичной статье
Фестиваль «Форма» отказал в участии Илье Трушевскому из-за обвинений в изнасиловании Художник провел пять лет в тюрьме по аналогичной статье
«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале
Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев
«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев
Электротеатр «Станиславский» и «Форма» приготовят бранчи в «Доме культур»
В меню — цезарь с пастрами и чизкейки
Электротеатр «Станиславский» и «Форма» приготовят бранчи в «Доме культур» В меню — цезарь с пастрами и чизкейки
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)
В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено) В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»
Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower
Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате
Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
Фестиваль «Форма» запустит экспериментальную театральную лабораторию
Первыми постановки покажут «АХЕ», Всеволод Лисовский, Ренате Кээрд и Пахом
Фестиваль «Форма» запустит экспериментальную театральную лабораторию Первыми постановки покажут «АХЕ», Всеволод Лисовский, Ренате Кээрд и Пахом
Фестиваль «Форма» перенесли на «Трехгорную мануфактуру»
Организаторы также анонсировали полную программу
Фестиваль «Форма» перенесли на «Трехгорную мануфактуру» Организаторы также анонсировали полную программу
Фестиваль «Форма» анонсировал расширенную программу
Организаторы рассказали о музыке, театре и выставках
Фестиваль «Форма» анонсировал расширенную программу Организаторы рассказали о музыке, театре и выставках
Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров
Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки
Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки
Открылась продажа билетов на фестиваль «Форма-2018»
Он состоится на новой площадке в районе станции метро «Красносельская»
Открылась продажа билетов на фестиваль «Форма-2018» Он состоится на новой площадке в районе станции метро «Красносельская»
МОК утвердил олимпийскую форму для россиян На ней будут серый, белый и красный цвета
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь» Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»
Фестиваль современного искусства «Форма» объявил программу
Он состоится 15 июля на «Винзаводе»
Фестиваль современного искусства «Форма» объявил программу Он состоится 15 июля на «Винзаводе»
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
Объявлена программа фестиваля современного искусства «Форма» Мероприятие состоится 15 июля
Новая форма сотрудников метро Новую форму получит более 300 тысяч сотрудников
Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок
Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя