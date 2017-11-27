Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием
Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют
Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют
«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения
Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото
«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото
Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки
Их собирают, чтобы сделать большую выставку в следующем году
Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки Их собирают, чтобы сделать большую выставку в следующем году
Сколько россиян не любят фотографироваться
ВЦИОМ также узнал, размещают ли они свои снимки в социальных сетях
Сколько россиян не любят фотографироваться ВЦИОМ также узнал, размещают ли они свои снимки в социальных сетях
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС
Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля
В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля
В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана
Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»
В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»
На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции
Экспозиция продлится с 11 января по 31 марта
На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции Экспозиция продлится с 11 января по 31 марта
Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей
Сторонние приложения могли получать доступ к закрытым изображениям
Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей Сторонние приложения могли получать доступ к закрытым изображениям
Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma
Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения
Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения
К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео
Сделать фото можно прямо в приложении
К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео Сделать фото можно прямо в приложении
Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга Фотограф и бариста Станислав Павленко — о том, как найти новизну в обычной люстре
В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»
Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова
В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение» Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова
Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина Снимки домов как произведения искусства
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий
Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой Работы фотографа были обнаружены только в конце прошлого года
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям