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Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Как это сделали в Норвегии

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием

Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют

Apple начала сканировать все фото в iСloud. Такие меры объяснили борьбой с детским насилием
Проверка происходит автоматически, нарушителей блокируют

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения
Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки

Их собирают, чтобы сделать большую выставку в следующем году

Фотоателье предложило бесплатно сфотографироваться на документы в обмен на старые снимки
Их собирают, чтобы сделать большую выставку в следующем году

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом
Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
СПЕЦПРОЕКТ

Как на нас влияет засилье детских фотографий в ленте
Разбираемся, как «шерентинг» стал трендом

Сколько россиян не любят фотографироваться

ВЦИОМ также узнал, размещают ли они свои снимки в социальных сетях

Сколько россиян не любят фотографироваться
ВЦИОМ также узнал, размещают ли они свои снимки в социальных сетях

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС
Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля

В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана

Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»

В «Зарядье» покажут московские снимки фотографов из Германии, США и Ирана
Выставка откроется 11 февраля в павильоне «Купол»

На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции

Экспозиция продлится с 11 января по 31 марта

На выставке Дэвида Боуи в Центре братьев Люмьер пройдут кинопоказы и лекции
Экспозиция продлится с 11 января по 31 марта

Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей

Сторонние приложения могли получать доступ к закрытым изображениям

Facebook сообщил о возможной утечке фотографий 6,8 миллиона пользователей
Сторонние приложения могли получать доступ к закрытым изображениям

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma

Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma
Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Сделать фото можно прямо в приложении

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео
Сделать фото можно прямо в приложении

Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга
Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга Фотограф и бариста Станислав Павленко — о том, как найти новизну в обычной люстре
Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга

Инстаграм с космическими лампочками в публичных местах Петербурга
Фотограф и бариста Станислав Павленко — о том, как найти новизну в обычной люстре

В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»

Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова

В «Музеоне» пройдет интерактивная фотовыставка Александра Гронского «Особое приглашение»
Экспозиция состоит из 16 фотографий российских городов, в которые посетителей пригласят Монеточка и Маша Миногарова

Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина
Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина Снимки домов как произведения искусства
Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина

Архитектурная геометрия в инстаграме Дмитрия Яговкина
Снимки домов как произведения искусства

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий
Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой
Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой Работы фотографа были обнаружены только в конце прошлого года
Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой

Необычный Ленинград — в чудом найденном архиве фотографий Маши Ивашинцовой
Работы фотографа были обнаружены только в конце прошлого года

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии «Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
«Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»

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