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Приоткроем окошко в мир Южной Франции Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно

Приоткроем окошко в мир Южной Франции
Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно

Париж- сердце Франции Всем известна фраза - сколько людей столько и мнений. Так вот, я считаю , что к Парижу  она не имеет никакого отношения! Вы можете подумать, что это утверждение  эгоистично, но это не так, и я объясню почему!

Париж- сердце Франции
Всем известна фраза - сколько людей столько и мнений. Так вот, я считаю , что к Парижу  она не имеет никакого отношения! Вы можете подумать, что это утверждение  эгоистично, но это не так, и я объясню почему!