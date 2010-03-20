Приоткроем окошко в мир Южной Франции Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно
Приоткроем окошко в мир Южной Франции Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно
Париж- сердце Франции Всем известна фраза - сколько людей столько и мнений. Так вот, я считаю , что к Парижу она не имеет никакого отношения! Вы можете подумать, что это утверждение эгоистично, но это не так, и я объясню почему!