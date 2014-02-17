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Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Почему правительства европейских стран уходят в отставку
Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Инфографика: Кому звонит Путин
Инфографика: Кому звонит Путин The Village узнал, с кем Владимир Путин чаще всего общался по телефону в этом году
Инфографика: Кому звонит Путин

Инфографика: Кому звонит Путин
The Village узнал, с кем Владимир Путин чаще всего общался по телефону в этом году

Ангела Меркель предложила создать европейский интернет

Таким образом она хочет уберечься от слежки со стороны США

Ангела Меркель предложила создать европейский интернет
Таким образом она хочет уберечься от слежки со стороны США