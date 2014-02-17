Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки
Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки
Инфографика: Кому звонит Путин The Village узнал, с кем Владимир Путин чаще всего общался по телефону в этом году
Инфографика: Кому звонит Путин The Village узнал, с кем Владимир Путин чаще всего общался по телефону в этом году
Ангела Меркель предложила создать европейский интернет
Таким образом она хочет уберечься от слежки со стороны США