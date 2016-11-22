вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Новой Третьяковке состоится премьера последнего фильма Аньес Варда

В «Варда глазами Аньес» режисер рассказывает о себе и своих фильмах

0
Новости

В Новой Третьяковке состоится премьера последнего фильма Аньес Варда В «Варда глазами Аньес» режисер рассказывает о себе и своих фильмах

Новости

На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями

Гости смогут подучить французский язык и увидеть парад французских бульдогов

0
Новости

На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями Гости смогут подучить французский язык и увидеть парад французских бульдогов

Weekend

В Москве пройдет Французская рождественская ярмарка

Ярмарка откроется 24 ноября во французском культурном центре

0
Weekend

В Москве пройдет Французская рождественская ярмарка Ярмарка откроется 24 ноября во французском культурном центре