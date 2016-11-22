Новости
В Новой Третьяковке состоится премьера последнего фильма Аньес Варда
В «Варда глазами Аньес» режисер рассказывает о себе и своих фильмах
Новости
В Новой Третьяковке состоится премьера последнего фильма Аньес Варда В «Варда глазами Аньес» режисер рассказывает о себе и своих фильмах
Новости
На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями
Гости смогут подучить французский язык и увидеть парад французских бульдогов
Новости
На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями Гости смогут подучить французский язык и увидеть парад французских бульдогов
Weekend
В Москве пройдет Французская рождественская ярмарка
Ярмарка откроется 24 ноября во французском культурном центре
Weekend