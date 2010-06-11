Marques De Riscal - вино и архитектура Представьте, что вы – хозяин виноградников в Испании, вы производите хорошее вино, и у вас даже есть винодельня с историей, приносящая совсем неплохой доход, есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы – всего лишь один из. В вашем винодельческом регионе – таких виноделен, как ваша – множество, и благодатная земля Испании позволяет вашим конкурентам производить вина, в...