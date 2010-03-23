Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России
Алексей Боткунов из Новосибирска обошёл московских барменов и стал финалистом этого года на национальном этапе Bacardi Legacy Cocktail Competition
Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России Алексей Боткунов из Новосибирска обошёл московских барменов и стал финалистом этого года на национальном этапе Bacardi Legacy Cocktail Competition
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви Мой молодой человек больше всего любит две вещи: вкусно поесть и посмотреть хорошее "кинцо". А ещё приятнее заниматься этим одновременно. А ещё очень интересно, если ты трапезничаешь тем же, чем и герои фильма. Зная, что путь к сердцу мужчины бла-бла-бла, я стараюсь соответствовать. Делюсь рецептами =)