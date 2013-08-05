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Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления «Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления

Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления
«Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»

Сколько россиян никогда не слышали о Росгвардии

Также в топ наименее знакомых населению силовых ведомств попали ФСИН и ФСО

Сколько россиян никогда не слышали о Росгвардии
Также в топ наименее знакомых населению силовых ведомств попали ФСИН и ФСО

В продажу попали базы с данными пациентов с ВИЧ и алкоголизмом

Также в базах оказались данные о наркозависимых и людях, пытавшихся совершить самоубийство

В продажу попали базы с данными пациентов с ВИЧ и алкоголизмом
Также в базах оказались данные о наркозависимых и людях, пытавшихся совершить самоубийство

Путин назначил глав антинаркотического и миграционного управлений МВД

ФСКН и ФМС вошли в состав МВД в начале апреля

Путин назначил глав антинаркотического и миграционного управлений МВД
ФСКН и ФМС вошли в состав МВД в начале апреля

ФСКН и ФМС стали частью МВД

Такое решение принял Владимир Путин

ФСКН и ФМС стали частью МВД
Такое решение принял Владимир Путин

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса

Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса

ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса
Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса

Роскомнадзор опубликовал список статей «Википедии» о наркотиках

Речь идёт о статьях, оказавшихся под угрозой блокировки из-за претензий ФСКН

Роскомнадзор опубликовал список статей «Википедии» о наркотиках
Речь идёт о статьях, оказавшихся под угрозой блокировки из-за претензий ФСКН

Роскомнадзор заблокирует пять статей «Википедии» (обновлено)

Статьи, в которых речь идёт о наркотиках, заблокируют по решению ФСКН

Роскомнадзор заблокирует пять статей «Википедии» (обновлено)
Статьи, в которых речь идёт о наркотиках, заблокируют по решению ФСКН

Засекретить данные об образовании сотрудников ФСИН, ФСКН и ФТС

Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность работников федеральных ведомств

Засекретить данные об образовании сотрудников ФСИН, ФСКН и ФТС
Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность работников федеральных ведомств

Баян за 180 тысяч для ФСКН

Помимо этого ведомству понадобились акустическая система и аранжировочная станция

Баян за 180 тысяч для ФСКН
Помимо этого ведомству понадобились акустическая система и аранжировочная станция

Глава ФСКН опроверг слухи о ликвидации ведомства

Служба продолжит работать в штатном режиме, но с меньшим количеством персонала, заявил Виктор Иванов

Глава ФСКН опроверг слухи о ликвидации ведомства
Служба продолжит работать в штатном режиме, но с меньшим количеством персонала, заявил Виктор Иванов

В ФСКН и МВД пройдут массовые сокращения

Сколько сотрудников уволят, будет зависеть от корректирования размеров бюджета

В ФСКН и МВД пройдут массовые сокращения
Сколько сотрудников уволят, будет зависеть от корректирования размеров бюджета

На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны

Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет

На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны
Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет

Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Сами же кинопрокатчики уверены, что все претензии должны быть обращены к Минкульту

Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит»
Сами же кинопрокатчики уверены, что все претензии должны быть обращены к Минкульту

Префектура ЦАО и ФСКН хотят закрыть «Известия Hall»

Вопрос о закрытии клуба рассмотрят на заседании антинаркотической комиссии ЦАО.

Префектура ЦАО и ФСКН хотят закрыть «Известия Hall»
Вопрос о закрытии клуба рассмотрят на заседании антинаркотической комиссии ЦАО.

В России определились с критериями информации, запрещённой к публикации в сети

Контролем за нераспространением подобных данных займутся Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФСКН

В России определились с критериями информации, запрещённой к публикации в сети
Контролем за нераспространением подобных данных займутся Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФСКН

Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля

Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».

Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».

Баннер с неправильным триколором сняли с ФСКН

Баннер, на котором изображён искажённый российский триколор, решили снять со здания ФСКН.

Баннер с неправильным триколором сняли с ФСКН
Баннер, на котором изображён искажённый российский триколор, решили снять со здания ФСКН.