Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления «Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»
Сколько россиян никогда не слышали о Росгвардии
Также в топ наименее знакомых населению силовых ведомств попали ФСИН и ФСО
Сколько россиян никогда не слышали о Росгвардии Также в топ наименее знакомых населению силовых ведомств попали ФСИН и ФСО
В продажу попали базы с данными пациентов с ВИЧ и алкоголизмом
Также в базах оказались данные о наркозависимых и людях, пытавшихся совершить самоубийство
В продажу попали базы с данными пациентов с ВИЧ и алкоголизмом Также в базах оказались данные о наркозависимых и людях, пытавшихся совершить самоубийство
Путин назначил глав антинаркотического и миграционного управлений МВД
ФСКН и ФМС вошли в состав МВД в начале апреля
Путин назначил глав антинаркотического и миграционного управлений МВД
ФСКН и ФМС вошли в состав МВД в начале апреля
ФСКН и ФМС стали частью МВД Такое решение принял Владимир Путин
ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса
Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса
ФСКН выдала большинство грантов брату организатора конкурса Победитель конкурса занимается проблемами коноплеводства и колонизации Марса
Роскомнадзор опубликовал список статей «Википедии» о наркотиках
Речь идёт о статьях, оказавшихся под угрозой блокировки из-за претензий ФСКН
Роскомнадзор опубликовал список статей «Википедии» о наркотиках Речь идёт о статьях, оказавшихся под угрозой блокировки из-за претензий ФСКН
Роскомнадзор заблокирует пять статей «Википедии» (обновлено)
Статьи, в которых речь идёт о наркотиках, заблокируют по решению ФСКН
Роскомнадзор заблокирует пять статей «Википедии» (обновлено)
Статьи, в которых речь идёт о наркотиках, заблокируют по решению ФСКН
Засекретить данные об образовании сотрудников ФСИН, ФСКН и ФТС
Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность работников федеральных ведомств
Засекретить данные об образовании сотрудников ФСИН, ФСКН и ФТС Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность работников федеральных ведомств
Баян за 180 тысяч для ФСКН
Помимо этого ведомству понадобились акустическая система и аранжировочная станция
Баян за 180 тысяч для ФСКН Помимо этого ведомству понадобились акустическая система и аранжировочная станция
Глава ФСКН опроверг слухи о ликвидации ведомства
Служба продолжит работать в штатном режиме, но с меньшим количеством персонала, заявил Виктор Иванов
Глава ФСКН опроверг слухи о ликвидации ведомства Служба продолжит работать в штатном режиме, но с меньшим количеством персонала, заявил Виктор Иванов
В ФСКН и МВД пройдут массовые сокращения
Сколько сотрудников уволят, будет зависеть от корректирования размеров бюджета
В ФСКН и МВД пройдут массовые сокращения Сколько сотрудников уволят, будет зависеть от корректирования размеров бюджета
На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны
Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет
На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет
Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит»
Сами же кинопрокатчики уверены, что все претензии должны быть обращены к Минкульту
Кинотеатры могут быть оштрафованы за пропаганду наркотиков в фильме «Волк с Уолл-стрит» Сами же кинопрокатчики уверены, что все претензии должны быть обращены к Минкульту
Префектура ЦАО и ФСКН хотят закрыть «Известия Hall»
Вопрос о закрытии клуба рассмотрят на заседании антинаркотической комиссии ЦАО.
Префектура ЦАО и ФСКН хотят закрыть «Известия Hall» Вопрос о закрытии клуба рассмотрят на заседании антинаркотической комиссии ЦАО.
В России определились с критериями информации, запрещённой к публикации в сети
Контролем за нераспространением подобных данных займутся Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФСКН
В России определились с критериями информации, запрещённой к публикации в сети Контролем за нераспространением подобных данных займутся Роскомнадзор, Роспотребнадзор и ФСКН
Цитата дня: Виктор Иванов об употреблении наркотиков сотрудниками Госнаркоконтроля
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков признал, что сотрудники силовых ведомств употребляют «вещества».