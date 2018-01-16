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«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
Индустрия
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендахИ о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
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«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
Индустрия

«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки