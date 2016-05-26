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Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word

Форум пройдёт с 2 по 4 июня

Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word
Форум пройдёт с 2 по 4 июня