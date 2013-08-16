«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена» Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката