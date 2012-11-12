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Рестораны

В Москве открывается сеть сок-баров Smoothie Factory

В конце апреля в торговом центре «Галерея Аэропорт» откроется первая точка американской сети Smoothie Factory с фруктовыми смузи, свежевыжатыми соками, салатами, кофе и десертами.

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Рестораны

В Москве открывается сеть сок-баров Smoothie Factory В конце апреля в торговом центре «Галерея Аэропорт» откроется первая точка американской сети Smoothie Factory с фруктовыми смузи, свежевыжатыми соками, салатами, кофе и десертами.

Недвижимость

Над выходами из метро построят торговые центры

Над выходами из станций метро появятся небольшие торговые центры.

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Недвижимость

Над выходами из метро построят торговые центры Над выходами из станций метро появятся небольшие торговые центры.