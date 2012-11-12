Рестораны
В Москве открывается сеть сок-баров Smoothie Factory
В конце апреля в торговом центре «Галерея Аэропорт» откроется первая точка американской сети Smoothie Factory с фруктовыми смузи, свежевыжатыми соками, салатами, кофе и десертами.
Рестораны
В Москве открывается сеть сок-баров Smoothie Factory В конце апреля в торговом центре «Галерея Аэропорт» откроется первая точка американской сети Smoothie Factory с фруктовыми смузи, свежевыжатыми соками, салатами, кофе и десертами.
Недвижимость
Над выходами из метро построят торговые центры
Над выходами из станций метро появятся небольшие торговые центры.
Недвижимость