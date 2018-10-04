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«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин НенашевойВыставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой

«Хороший город, где пытают»: Интервью с Катрин Ненашевой
Выставку художницы о пытках сорвали. Она обвиняет в этом ФСБ и администрацию президента