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Как спланировать хранение в гардеробной?
Дизайн-хак
Как спланировать хранение в гардеробной?Сортируем вещи, устанавливаем полки и штанги на правильной высоте и запасаемся вакуумными пакетами
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Как спланировать хранение в гардеробной?
Дизайн-хак

Как спланировать хранение в гардеробной? Сортируем вещи, устанавливаем полки и штанги на правильной высоте и запасаемся вакуумными пакетами