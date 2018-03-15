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Дизайн-хак
Как спланировать хранение в гардеробной?
Сортируем вещи, устанавливаем полки и штанги на правильной высоте и запасаемся вакуумными пакетами
3
Дизайн-хак
Как спланировать хранение в гардеробной?
Сортируем вещи, устанавливаем полки и штанги на правильной высоте и запасаемся вакуумными пакетами
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