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Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами
Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами Как законно не показывать паспорт полицейскому в метро?
Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами

Знакомьтесь: это Александр Ким. Он борется с полицейскими-расистами
Как законно не показывать паспорт полицейскому в метро?