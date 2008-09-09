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Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения

Ограниченная партия продается только в Сингапуре!

Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения
Ограниченная партия продается только в Сингапуре!

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы

Пряный напиток будет продаваться до марта

Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы
Пряный напиток будет продаваться до марта

В России появилась черная Fanta

В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

В России появилась черная Fanta
В рамках рекламной кампании на улицах откроют «черные дыры»

Ввести 20%-ный налог на газировку

В правительстве предложили меры по борьбе с ожирением

Ввести 20%-ный налог на газировку
В правительстве предложили меры по борьбе с ожирением

Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...

Dr. Pepper – вкус детства
Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...