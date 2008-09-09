Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения
Ограниченная партия продается только в Сингапуре!
Сoca-Cola сделала бутылки в честь «Звездных войн». Световые мечи на них загораются от прикосновения Ограниченная партия продается только в Сингапуре!
Новогодняя Coca-Cola со вкусом корицы Пряный напиток будет продаваться до марта
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Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...