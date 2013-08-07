Как у них
Сколько стоит жизнь в Майами, Анадыре и на Шри-ЛанкеЦены на жилье, продукты, транспорт и развлечения на экзотических курортах, в мегаполисах и российских регионах
Как у них
Сколько стоит жизнь в Майами, Анадыре и на Шри-Ланке Цены на жилье, продукты, транспорт и развлечения на экзотических курортах, в мегаполисах и российских регионах
Как у нас
Сколько стоит жизнь в ГеленджикеНасколько дороги квартиры в летний сезон, порция шашлыка на набережной и коктейль в местном клубе
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Геленджике Насколько дороги квартиры в летний сезон, порция шашлыка на набережной и коктейль в местном клубе
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У устрично-мидиевой фермы около «дворца Путина» сменился владелец
Теперь предприятием владеет Александр Пономаренко, на которого также оформлен расположенный в Геленджике гостиничный комплекс окружения президента
Новости
У устрично-мидиевой фермы около «дворца Путина» сменился владелец Теперь предприятием владеет Александр Пономаренко, на которого также оформлен расположенный в Геленджике гостиничный комплекс окружения президента
Новости
Детские лагеря и отели остались без денег из-за отзыва лицензии у «Геленджик-Банка»
Заморозка счетов мешает им закупать продукты для постояльцев и оплачивать другие обязательные расходы
Новости
Детские лагеря и отели остались без денег из-за отзыва лицензии у «Геленджик-Банка» Заморозка счетов мешает им закупать продукты для постояльцев и оплачивать другие обязательные расходы
Новости
Роспотребнадзор обвинил туроператоров в дискредитации отечественных курортов
В ведомстве уверены, что туроператоры умело спекулируют данными об инфекционной заболеваемости, чтобы продвигать турецкие курорты вместо российских
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