Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.