Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету
Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили
Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили
Герман Клименко — о необходимости извиниться за действия Роскомнадзора
При этом он подчеркнул, что никакого катаклизма из-за массовых блокировок не произошло
Герман Клименко — о необходимости извиниться за действия Роскомнадзора При этом он подчеркнул, что никакого катаклизма из-за массовых блокировок не произошло
Герман Клименко — о главной составляющей Telegram в лице чиновников
Без них россияне потеряют интерес к мессенджеру, считает советник президента
Герман Клименко — о главной составляющей Telegram в лице чиновников Без них россияне потеряют интерес к мессенджеру, считает советник президента
Переходить с Telegram на ICQ
По мнению советника президента по развитию интернета, доступ к мессенджеру потеряют около 80–90 % россиян
Переходить с Telegram на ICQ По мнению советника президента по развитию интернета, доступ к мессенджеру потеряют около 80–90 % россиян
Герман Клименко — о нормальной жизни после отключения России от Сети
Советник по интернету рассказал о подготовке к «великому фаерволу»
Герман Клименко — о нормальной жизни после отключения России от Сети Советник по интернету рассказал о подготовке к «великому фаерволу»
Герман Клименко — о сотрудничестве Роскомнадзора и Павла Дурова
Ранее Роскомнадзор решил внести Telegram в реестр организаторов распространения информации
Герман Клименко — о сотрудничестве Роскомнадзора и Павла Дурова Ранее Роскомнадзор решил внести Telegram в реестр организаторов распространения информации
Дмитрий Песков — об отказе Кремля от Telegram
Пресс-секретарь президента заявил о возможном переходе представителей власти на другой мессенджер
Дмитрий Песков — об отказе Кремля от Telegram Пресс-секретарь президента заявил о возможном переходе представителей власти на другой мессенджер
Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над Рунетом
Законными владельцами точек обмена трафиком будут считать только российских юридических лиц
Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над Рунетом Законными владельцами точек обмена трафиком будут считать только российских юридических лиц
Что будет с интернетом в России Регулятор Рунета, налог на Google и запрещённые паблики — The Village разобрался, что российские чиновники делают с интернетом
Ввести авторизацию в торрентах через госуслуги
Советник президента России по развитию интернета считает, что Сеть пора избавить от анонимности
Ввести авторизацию в торрентах через госуслуги Советник президента России по развитию интернета считает, что Сеть пора избавить от анонимности
Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза Telegram, новый патент Google и страхи бизнеса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза Telegram, новый патент Google и страхи бизнеса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера
По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного
Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного
Скандал от «Главбуха», коворкинг Bigpicture.ru и плата за WhatsApp
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скандал от «Главбуха», коворкинг Bigpicture.ru и плата за WhatsApp Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дуров согласился на блокировку Telegram в России
Основатель мессенджера исключил предоставление данных о переписке пользователей властям
Дуров согласился на блокировку Telegram в России Основатель мессенджера исключил предоставление данных о переписке пользователей властям
Соцсеть для алкоголиков, стартап-акселератор «Яндекса» и будущее Twitter
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
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Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным