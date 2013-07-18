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Новости

Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету

Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

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Новости

Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

Новости

Герман Клименко — о необходимости извиниться за действия Роскомнадзора

При этом он подчеркнул, что никакого катаклизма из-за массовых блокировок не произошло

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Новости

Герман Клименко — о необходимости извиниться за действия Роскомнадзора При этом он подчеркнул, что никакого катаклизма из-за массовых блокировок не произошло

Новости

Герман Клименко — о главной составляющей Telegram в лице чиновников

Без них россияне потеряют интерес к мессенджеру, считает советник президента

2
Новости

Герман Клименко — о главной составляющей Telegram в лице чиновников Без них россияне потеряют интерес к мессенджеру, считает советник президента

Новости

Переходить с Telegram на ICQ

По мнению советника президента по развитию интернета, доступ к мессенджеру потеряют около 80–90 % россиян

2
Новости

Переходить с Telegram на ICQ По мнению советника президента по развитию интернета, доступ к мессенджеру потеряют около 80–90 % россиян

Новости

Герман Клименко — о нормальной жизни после отключения России от Сети

Советник по интернету рассказал о подготовке к «великому фаерволу»

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Новости

Герман Клименко — о нормальной жизни после отключения России от Сети Советник по интернету рассказал о подготовке к «великому фаерволу»

Новости

Герман Клименко — о сотрудничестве Роскомнадзора и Павла Дурова

Ранее Роскомнадзор решил внести Telegram в реестр организаторов распространения информации

0
Новости

Герман Клименко — о сотрудничестве Роскомнадзора и Павла Дурова Ранее Роскомнадзор решил внести Telegram в реестр организаторов распространения информации

Новости

Дмитрий Песков — об отказе Кремля от Telegram

Пресс-секретарь президента заявил о возможном переходе представителей власти на другой мессенджер

0
Новости

Дмитрий Песков — об отказе Кремля от Telegram Пресс-секретарь президента заявил о возможном переходе представителей власти на другой мессенджер

Новости

Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над Рунетом

Законными владельцами точек обмена трафиком будут считать только российских юридических лиц

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Новости

Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над Рунетом Законными владельцами точек обмена трафиком будут считать только российских юридических лиц

Что будет с интернетом в России
Истории
Что будет с интернетом в РоссииРегулятор Рунета, налог на Google и запрещённые паблики — The Village разобрался, что российские чиновники делают с интернетом
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Что будет с интернетом в России
Истории

Что будет с интернетом в России Регулятор Рунета, налог на Google и запрещённые паблики — The Village разобрался, что российские чиновники делают с интернетом

Ситуация

Ввести авторизацию в торрентах через госуслуги

Советник президента России по развитию интернета считает, что Сеть пора избавить от анонимности

5
Ситуация

Ввести авторизацию в торрентах через госуслуги Советник президента России по развитию интернета считает, что Сеть пора избавить от анонимности

Новости

Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Угроза Telegram, новый патент Google и страхи бизнеса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Угроза Telegram, новый патент Google и страхи бизнеса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера

По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного

5
Новости

Советник Путина по интернету оказался владельцем торрент-трекера По словам самого Клименко, в этом нет ничего незаконного

Новости

Скандал от «Главбуха», коворкинг Bigpicture.ru и плата за WhatsApp

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Скандал от «Главбуха», коворкинг Bigpicture.ru и плата за WhatsApp Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дуров согласился на блокировку Telegram в России

Основатель мессенджера исключил предоставление данных о переписке пользователей властям

1
Новости

Дуров согласился на блокировку Telegram в России Основатель мессенджера исключил предоставление данных о переписке пользователей властям

Новости

Соцсеть для алкоголиков, стартап-акселератор «Яндекса» и будущее Twitter

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Соцсеть для алкоголиков, стартап-акселератор «Яндекса» и будущее Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Hopes & Fears
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и TwitterРоскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
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Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Hopes & Fears

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями СетиКомпания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
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Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?

Новости

Создатель LiveInternet предложил определять кредитоспособность клиента по его интернет-активности

Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным

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Новости

Создатель LiveInternet предложил определять кредитоспособность клиента по его интернет-активности Примерный портрет клиента можно будет построить менее чем за секунду, если он предоставит доступ к своим персональным данным