Афиша скидок в ресторанах от Gettable
Сервис позволит экономить до 50 % от чека в заведениях Москвы и Санкт-Петербурга
Афиша скидок в ресторанах от Gettable Сервис позволит экономить до 50 % от чека в заведениях Москвы и Санкт-Петербурга
Поиск выпавших AirPods, 3D-карты Uber и симулятор клинической смерти
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поиск выпавших AirPods, 3D-карты Uber и симулятор клинической смерти Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»
Теперь через Wi-Fi в московском метро можно забронировать столик в ресторане в режиме онлайн