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Афиша скидок в ресторанах от Gettable
Сервис позволит экономить до 50 % от чека в заведениях Москвы и Санкт-Петербурга

Поиск выпавших AirPods, 3D-карты Uber и симулятор клинической смерти

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Поиск выпавших AirPods, 3D-карты Uber и симулятор клинической смерти
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»

Теперь через Wi-Fi в московском метро можно забронировать столик в ресторане в режиме онлайн

На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»
Теперь через Wi-Fi в московском метро можно забронировать столик в ресторане в режиме онлайн