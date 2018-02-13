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Что еще стоит оправославить?
Мнения
Что еще стоит оправославить?Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
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Что еще стоит оправославить?
Мнения

Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее