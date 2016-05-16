В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова
Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
В adidas Originals на Кузнецком Мосту покажут новый перформанс режиссера Олега Глушкова Он создал его вместе с медиастудией «С Е Т А П» и актером Василием Миролюбовым
В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа
Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля
В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля
МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий
Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей
МХТ имени Чехова и ГИТИС уличили в нецелевом расходовании субсидий Счетная палата выявила нарушения на 18 миллионов рублей
Осенью учебный театр ГИТИСа закроют на ремонт Корпус планируется открыть к 8 марта 2018 года
Студенты и преподаватели ГИТИСа — о скандале в вузе «Мы чувствуем себя крайне униженными, и нам не к кому больше обратиться»
Наталья Пивоварова прокомментировала сообщения о своем увольнении из ГИТИСа
Она заявила, что не может быть уволена, пока находится на больничном
Наталья Пивоварова прокомментировала сообщения о своем увольнении из ГИТИСа Она заявила, что не может быть уволена, пока находится на больничном
Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту
Студенты устроили на улице перформанс в знак протеста против объединения факультетов
Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту Студенты устроили на улице перформанс в знак протеста против объединения факультетов
Студенты ГИТИСа объявили о бойкоте занятий из-за слияния факультетов
Они требуют повторного созыва ученого совета в полном составе
Студенты ГИТИСа объявили о бойкоте занятий из-за слияния факультетов Они требуют повторного созыва ученого совета в полном составе
Студенты ГИТИСа пожаловались Мединскому на объединение факультетов
Ректор университета заявил, что они не имеют права обсуждать подобные решения
Студенты ГИТИСа пожаловались Мединскому на объединение факультетов Ректор университета заявил, что они не имеют права обсуждать подобные решения
Декан театроведческого факультета ГИТИСа — об объединении с продюсерским факультетом
Наталья Пивоварова утверждает, что объединение факультетов не обсуждалось с их руководителями
Декан театроведческого факультета ГИТИСа — об объединении с продюсерским факультетом Наталья Пивоварова утверждает, что объединение факультетов не обсуждалось с их руководителями
Ректор ГИТИСа хочет объединить продюсерский и театроведческий факультеты
Также в вузе создадут кафедру звукорежиссуры
Ректор ГИТИСа хочет объединить продюсерский и театроведческий факультеты Также в вузе создадут кафедру звукорежиссуры
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
В Перовском парке запускается проект «Литературные обеды в яблоневом саду»
В рамках проекта актёры и студенты ГИТИСа будут читать стихи в неформальной обстановке