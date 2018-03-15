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На что живут главы московских округов
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На что живут главы московских округовГлава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии
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На что живут главы московских округов
Личный счёт

На что живут главы московских округов Глава Совета депутатов одного из центральных районов Москвы — об отношениях с жителями и мэрией, зарплате, служебном автомобиле и экономии