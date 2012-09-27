Где ты работаешь
«Я работаю в Главном здании МГУ»Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны
Где ты работаешь
«Я работаю в Главном здании МГУ» Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны
Фоторепортаж
Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не виделиThe Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона
Фоторепортаж
Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели The Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона
Инфраструктура
В Москве появятся подземные улицы
Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.
Инфраструктура