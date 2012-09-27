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«Я работаю в Главном здании МГУ»
Где ты работаешь

«Я работаю в Главном здании МГУ»Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны

Где ты работаешь

«Я работаю в Главном здании МГУ» Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны

Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели
Фоторепортаж
Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не виделиThe Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона
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Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели
Фоторепортаж

Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели The Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона

Инфраструктура

В Москве появятся подземные улицы

Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.

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Инфраструктура

В Москве появятся подземные улицы Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку схемы подземных улиц. На работы по проектированию подземных объектов правительство выделило 25,5 миллиона рублей.