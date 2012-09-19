Планы на выходные: 14−16 июня Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.
Планы на выходные: 14−16 июня Московский велопарад, «Усадьба Джаз», Фестиваль мировой еды, «Книги в парках», флорентийская интерьерная фотография, прерафаэлиты, саммит плова и распродажа в «Республике» в числе заметных событий.
В московских парках появились книжные павильоны
В трёх парках запустился проект «Книги в парках»: там установили павильоны для продажи литературы по низким ценам, рядом с которыми будут проходить творческие и литературные вечера.