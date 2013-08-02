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Новости

Допреальность от Snapchat, Goldman Sachs на рынке криптовалют и тендер «Матч ТВ»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Допреальность от Snapchat, Goldman Sachs на рынке криптовалют и тендер «Матч ТВ» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Goldman Sachs судится с Google из-за случайно отправленного письма

Безопасность одного из клиентов корпорации оказалась под угрозой

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Новости

Goldman Sachs судится с Google из-за случайно отправленного письма Безопасность одного из клиентов корпорации оказалась под угрозой

Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Не время для отдыха: Почему стоит работать в выходной день
Менеджмент
Не время для отдыха: Почему стоит работать в выходной деньПредприниматели и менеджеры спорят, что лучше — работать или отдыхать в выходной день. Правы и те и другие.
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Не время для отдыха: Почему стоит работать в выходной день
Менеджмент

Не время для отдыха: Почему стоит работать в выходной день Предприниматели и менеджеры спорят, что лучше — работать или отдыхать в выходной день. Правы и те и другие.

Новости

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира

Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

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Новости

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.