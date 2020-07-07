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«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции

А также за работу во время эпидемии

«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции
А также за работу во время эпидемии

В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии

Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию

В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии
Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию

В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней

Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы

В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней
Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы