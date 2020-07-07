«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции
А также за работу во время эпидемии
«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции А также за работу во время эпидемии
В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии
Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию
В Москве уволили главу УИК из-за подмены членов комиссии Это уже второй случай увольнения главы участка после голосования по поправкам в Конституцию
В Москве уволили главу избирательного участка после вброса бюллетеней
Дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы