The Village и «Сила ветра» проведут фестиваль на воде Гонки под парусом, любимые музыканты и много коктейлей
В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей
Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту
В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками Такие меры приняли после жалоб местных жителей
В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок
После турнира деревья можно сдать на переработку
В «Сокольниках» проведут гонки новогодних елок После турнира деревья можно сдать на переработку
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов А также гонки беспилотников и электровнедорожников
Выселять стритрейсеров из Москвы
По мнению Владимира Жириновского, это единственный способ борьбы с уличными гонками
Выселять стритрейсеров из Москвы По мнению Владимира Жириновского, это единственный способ борьбы с уличными гонками
В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров
Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО
В Москве собираются построить трассу для стритрейсеров Дорогу для гонок планируется разместить в ТиНАО
Суд вновь арестовал участницу гонок на «Гелендвагене» Мару Багдасарян
Ранее Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов
Суд вновь арестовал участницу гонок на «Гелендвагене» Мару Багдасарян Ранее Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов
В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования
В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»
В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»
Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян
Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию
Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян
Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию
Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»
Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»
Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене» Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»
Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»
Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене» Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»
Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене» Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца
Наказание последовало за выезд на встречную полосу
Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца Наказание последовало за выезд на встречную полосу
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией
Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях
После гонки на машине сына вице-президента «Лукойла» возбудили два дела
Участников гонки подозревают в хулиганстве и оскорблении представителей власти