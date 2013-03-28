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Новости

У Google появилась служба доставки товаров

Она проходит стадию тестирования в Сан-Франциско

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Новости

У Google появилась служба доставки товаров Она проходит стадию тестирования в Сан-Франциско