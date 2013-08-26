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Новости

Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новая покупка Twitter, закрытие FriendFeed и продление жизни до 500 лет

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая покупка Twitter, закрытие FriendFeed и продление жизни до 500 лет Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Основатель Google Ventures продал соседний с Тимом Куком дом за $2,85 млн

Имя нового соседа главы Apple пока что неизвестно

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Новости

Основатель Google Ventures продал соседний с Тимом Куком дом за $2,85 млн Имя нового соседа главы Apple пока что неизвестно

Новости

Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList

Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке

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Новости

Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке

Новости

Фонд Google Ventures вложил $258 млн в сервис вызова такси Uber

Предполагается, что это ещё один шаг компании на пути к созданию собственных самоуправляемых машин

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Новости

Фонд Google Ventures вложил $258 млн в сервис вызова такси Uber Предполагается, что это ещё один шаг компании на пути к созданию собственных самоуправляемых машин