Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Twitter, закрытие FriendFeed и продление жизни до 500 лет
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Twitter, закрытие FriendFeed и продление жизни до 500 лет Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Основатель Google Ventures продал соседний с Тимом Куком дом за $2,85 млн
Имя нового соседа главы Apple пока что неизвестно
Основатель Google Ventures продал соседний с Тимом Куком дом за $2,85 млн Имя нового соседа главы Apple пока что неизвестно
Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList
Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке
Свыше ста инвесторов вложили $24 млн в развитие стартап-платформы AngelList Это позволит руководству компании не зависеть от какого-либо одного игрока и продолжить развитие проекта на американском рынке
Фонд Google Ventures вложил $258 млн в сервис вызова такси Uber
Предполагается, что это ещё один шаг компании на пути к созданию собственных самоуправляемых машин