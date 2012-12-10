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Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событий
Выходные в городе
Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событийКонцерты Morcheeba и Лидии Ланч, научная битва и большая распродажа среди заметных событий 28 февраля — 2 марта
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Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событий
Выходные в городе

Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событий Концерты Morcheeba и Лидии Ланч, научная битва и большая распродажа среди заметных событий 28 февраля — 2 марта

Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba
События недели
Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba Фестиваль хаски и муми-троллей на «Флаконе», концерт Backstreet Boys и ещё несколько событий из календаря The Village.
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Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba
События недели

Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba Фестиваль хаски и муми-троллей на «Флаконе», концерт Backstreet Boys и ещё несколько событий из календаря The Village.

Sandbox

Горан Брегович выступит на праздновании Масленицы в парке Горького

Также обещают гастрономический парад блинов и народные гулянья.

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Sandbox

Горан Брегович выступит на праздновании Масленицы в парке Горького Также обещают гастрономический парад блинов и народные гулянья.

События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»
События недели
События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»
События недели

События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online» Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.