Выходные в городе
Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событийКонцерты Morcheeba и Лидии Ланч, научная битва и большая распродажа среди заметных событий 28 февраля — 2 марта
Выходные в городе
Горан Брегович на Масленице, День Финляндии, ночь «Оскаров» и ещё 16 событий Концерты Morcheeba и Лидии Ланч, научная битва и большая распродажа среди заметных событий 28 февраля — 2 марта
События недели
Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba Фестиваль хаски и муми-троллей на «Флаконе», концерт Backstreet Boys и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
Масленица с Гораном Бреговичем, битва учёных и концерт Morcheeba Фестиваль хаски и муми-троллей на «Флаконе», концерт Backstreet Boys и ещё несколько событий из календаря The Village.
Sandbox
Горан Брегович выступит на праздновании Масленицы в парке Горького
Также обещают гастрономический парад блинов и народные гулянья.
Sandbox
Горан Брегович выступит на праздновании Масленицы в парке Горького Также обещают гастрономический парад блинов и народные гулянья.
События недели
События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели