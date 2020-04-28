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В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком