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Художник Алексей Булдаков — об исследовании городской фауны
Искусство
Художник Алексей Булдаков — об исследовании городской фауны Основатель «Лаборатории городской фауны» рассказал The Village о голубях, крысах и художниках города
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Художник Алексей Булдаков — об исследовании городской фауны
Искусство

Художник Алексей Булдаков — об исследовании городской фауны Основатель «Лаборатории городской фауны» рассказал The Village о голубях, крысах и художниках города