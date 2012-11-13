Городской творческий кластер: Кронштадтское адмиралтейство Комитет по инвестициям ищет площадку для творческого кластера, The Village рассматривает потенциальные территории, выбранные городом. В этот раз — Адмиралтейство, доки и Летний сад в Кронштадте.