Общественные пространства
«Красное знамя» и Трампарк № 2 предложили сделать креативными кластерами
Чиновники получили пять готовых моделей пилотного креативного кластера. Теперь стать творческими кварталами с поддержкой городского бюджета могут Трамвайный парк № 2 и завод «Красное знамя».
Общественные пространства
«Красное знамя» и Трампарк № 2 предложили сделать креативными кластерами Чиновники получили пять готовых моделей пилотного креативного кластера. Теперь стать творческими кварталами с поддержкой городского бюджета могут Трамвайный парк № 2 и завод «Красное знамя».
Общественные пространства
На Заводе слоистых пластиков откроют первый в Петербурге музей стрит-арта
В Петербурге появится первый музей стрит-арта. Под него отдадут стены действующего Завода слоистых пластиков на пересечении шоссе Революции и Индустриального проспекта.
Общественные пространства
На Заводе слоистых пластиков откроют первый в Петербурге музей стрит-арта В Петербурге появится первый музей стрит-арта. Под него отдадут стены действующего Завода слоистых пластиков на пересечении шоссе Революции и Индустриального проспекта.
Общественные пространства
Городской творческий кластер: Кронштадтское адмиралтействоКомитет по инвестициям ищет площадку для творческого кластера, The Village рассматривает потенциальные территории, выбранные городом. В этот раз — Адмиралтейство, доки и Летний сад в Кронштадте.
Общественные пространства