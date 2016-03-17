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Ситуация

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник»

Местные жители протестуют

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Ситуация

На Ленинском проспекте начали сносить гостиницу «Спутник» Местные жители протестуют