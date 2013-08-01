12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.