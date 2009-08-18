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Дудь, Серебренников и Долин поддержали участников московских протестов на церемонии GQ

Они получили главные награды премии, учрежденной журналом

Дудь, Серебренников и Долин поддержали участников московских протестов на церемонии GQ
Они получили главные награды премии, учрежденной журналом

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

Христиане выступили в защиту Священного Писания

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию
Христиане выступили в защиту Священного Писания

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из голосования на сайте GQ

Дмитрия Муратова номинировали на премию «Человек года» за работу, проделанную журналистками издания

«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из голосования на сайте GQ
Дмитрия Муратова номинировали на премию «Человек года» за работу, проделанную журналистками издания

У российского GQ сменился главный редактор

Он придет на место Кима Белова

У российского GQ сменился главный редактор
Он придет на место Кима Белова

Российский Forbes возглавит Николай Усков

Ранее он был главным редактором GQ и руководителем проекта «Сноб»

Российский Forbes возглавит Николай Усков
Ранее он был главным редактором GQ и руководителем проекта «Сноб»

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure

Ещё одно дело завели на журнал Glamour

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure
Ещё одно дело завели на журнал Glamour

Редактор российского GQ Михаил Идов ушёл в кинобизнес

Он будет руководить сценарным отделением группы компаний «Арт Пикчерс»

Редактор российского GQ Михаил Идов ушёл в кинобизнес
Он будет руководить сценарным отделением группы компаний «Арт Пикчерс»

Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink Журналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink

Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink
Журналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».

Лига Избивателей: Андрей Рывкин об уличной драке и назначении полиции
Лига Избивателей: Андрей Рывкин об уличной драке и назначении полиции Политический обозреватель GQ Андрей Рывкин о своем опыте уличной драки, общении с ОМОНом и схожести ОВД с музеями средневековых пыток.
Лига Избивателей: Андрей Рывкин об уличной драке и назначении полиции

Лига Избивателей: Андрей Рывкин об уличной драке и назначении полиции
Политический обозреватель GQ Андрей Рывкин о своем опыте уличной драки, общении с ОМОНом и схожести ОВД с музеями средневековых пыток.

В Месте: Мужская парикмахерская Chop-Chop Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о тату-салоне и мужской парикмахерской Chop-Chop.

В Месте: Мужская парикмахерская Chop-Chop
Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о тату-салоне и мужской парикмахерской Chop-Chop.

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган
The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

Офис недели: журнал GQ Россия
Офис недели: журнал GQ Россия Офис редакции журнала GQ Россия
Офис недели: журнал GQ Россия

Офис недели: журнал GQ Россия
Офис редакции журнала GQ Россия