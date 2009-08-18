Дудь, Серебренников и Долин поддержали участников московских протестов на церемонии GQ
Они получили главные награды премии, учрежденной журналом
Дудь, Серебренников и Долин поддержали участников московских протестов на церемонии GQ Они получили главные награды премии, учрежденной журналом
Журнал GQ рекомендовал не читать Библию Христиане выступили в защиту Священного Писания
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из голосования на сайте GQ
Дмитрия Муратова номинировали на премию «Человек года» за работу, проделанную журналистками издания
«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из голосования на сайте GQ Дмитрия Муратова номинировали на премию «Человек года» за работу, проделанную журналистками издания
У российского GQ сменился главный редактор Он придет на место Кима Белова
Российский Forbes возглавит Николай Усков
Ранее он был главным редактором GQ и руководителем проекта «Сноб»
Российский Forbes возглавит Николай Усков Ранее он был главным редактором GQ и руководителем проекта «Сноб»
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure
Ещё одно дело завели на журнал Glamour
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure Ещё одно дело завели на журнал Glamour
Редактор российского GQ Михаил Идов ушёл в кинобизнес
Он будет руководить сценарным отделением группы компаний «Арт Пикчерс»