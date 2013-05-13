В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет
С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде
В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде
На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает
Мундепы против Дептранса
На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает Мундепы против Дептранса
Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы
Будут обсуждать устройство метрополитена и рассказывать про архитектурное образование
Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы Будут обсуждать устройство метрополитена и рассказывать про архитектурное образование
Программа «Архитекторы.рф» открыла прием заявок на обучение. Проект курирует институт «Стрелка»
Партнером программы выступает институт «Стрелка»
Программа «Архитекторы.рф» открыла прием заявок на обучение. Проект курирует институт «Стрелка» Партнером программы выступает институт «Стрелка»
В промзоне «Октябрьское поле» построят жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров
Там также появится технопарк, школа и поликлиника
В промзоне «Октябрьское поле» построят жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров Там также появится технопарк, школа и поликлиника
Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды
Здание построят в стиле декоструктивизма
Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды Здание построят в стиле декоструктивизма
«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы
Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов
«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов
К 2025 году через Москву-реку построят 18 новых мостов Их уже внесли в генплан столицы
Мэрия утвердила список домов для сохранения при проведении реновации
В него вошло 218 исторических зданий
Мэрия утвердила список домов для сохранения при проведении реновации В него вошло 218 исторических зданий
Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования
Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay
Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay
Глава департамента строительства Москвы — о горизонтах городского планирования
По словам Андрея Бочкарева, столичные власти рассматривают проекты до 500 лет вперед
Глава департамента строительства Москвы — о горизонтах городского планирования По словам Андрея Бочкарева, столичные власти рассматривают проекты до 500 лет вперед
Власти Москвы отказали в проведении градостроительного митинга 3 сентября
Решение обосновали траурными мероприятиями в память о теракте в Беслане
Власти Москвы отказали в проведении градостроительного митинга 3 сентября Решение обосновали траурными мероприятиями в память о теракте в Беслане
После реновации в Москве исчезнут пустыри
Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов
После реновации в Москве исчезнут пустыри Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов
Центр Москвы хотят сделать невыгодным для бизнеса
Власти планируют создать новые деловые районы с особым налоговым режимом на пересечении транспортных коридоров
Центр Москвы хотят сделать невыгодным для бизнеса Власти планируют создать новые деловые районы с особым налоговым режимом на пересечении транспортных коридоров
Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос
Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская» The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос
На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов
Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi
На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi
Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi
На первом месте оказался Сеул
Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi На первом месте оказался Сеул
Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте
Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.