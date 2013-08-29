«Оскар» продаёт: Как сказывается количество наград на сборах фильмов В воскресенье, 2 марта, в Лос-Анджелесе состоится 86-я церемония вручения премии американской киноакадемии. H&F узнал, как участие в оскаровской гонке влияет на кассовые сборы фильмов.
«Оскар» продаёт: Как сказывается количество наград на сборах фильмов В воскресенье, 2 марта, в Лос-Анджелесе состоится 86-я церемония вручения премии американской киноакадемии. H&F узнал, как участие в оскаровской гонке влияет на кассовые сборы фильмов.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.